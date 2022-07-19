أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث في تركيا، أن 76% من الأتراك يقولون إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، لا يمكنها إصلاح اقتصاد البلاد.

وفق مؤسسة “جايزجي” للأبحاث، قال 44.8 بالمائة” إنهم يثقون في قدرة تحالف الأمة المعارض على إصلاح الاقتصاد، وقال 40.3 بالمائة قالوا إن تحالف الشعب الحاكم بإمكانه إصلاح الوضع الاقتصادي، فيما قال 14.9٪ إنه مترددين في الاختيار.



وعندما سأل الجمهور “ما هي أهم مشكلة في البلاد؟” أجاب 74 بالمائة “الاقتصاد”، من ناحية أخرى، يقول 76٪ من الأتراك إن إدارة أردوغان لا تستطيع إصلاح اقتصاد البلاد.



قال مراد جازيجي مدير مؤسسة “جايزجي” للأبحاث، إن المواطنين بدأوا في الاستماع إلى المعارضة في الخطابات الاقتصادية.



وأشار جازيجي إلى أن عدد العائلات التي تعيش بالمساعدات الاجتماعية للدولة قد تضاعف أربعة أضعاف خلال 20 عامًا، قائلاً: “اليوم، يعيش 24 بالمائة من السكان على مساعدات الدولة. هذا مؤشر على إفقار الناس. الناخبون الغاضبون وخائب الأمل والمتشائمون واليائسون سيحددون نتيجة الانتخابات”.



قفز معدل التضخم النقدي في تركيا ليبلغ نحو 79 بالمئة، فيما يقترب سعر صرف الدولار من 18 ليرة تركية.



يذكر أنه تفصلنا رسميًا عن الانتخابات العامة أقل من عام، لكن المعارضة تعتقد أنه قد تكون هناك انتخابات مبكرة في نوفمبر، بينما تصر الحكومة على أن هذه المناقشات غير واقعية.



وأعلن أردوغان، أنه سيكون المرشح الرئاسي لـ “تحالف الشعب” في الانتخابات المقبلة، ولم يحدد موعدًا دقيقًا للانتخابات، قائلاً “ستجرى في عام 2023”.



استطلاعات الرأي الأخيرة، تشير إلى فقدان شريكي التحالف الحاكم، حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، لنسبة كبيرة من الداعمين.



استطلاعات الرأي تقول إن حزب العدالة والتنمية قد انخفضت شعبيته إلى ما دون 30 في المائة.

