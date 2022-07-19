أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أن 83% من الأتراك يرون أن كلمة “عاهرين” التي وصف بها أردوغان المحتجين، تعد إهانة.

استخدم زعيم حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة “عاهرين” لوصف المحتجين في أحداث حديقة جيزي عام 2013.

أجرت شركة “متروبول” للأبحاث، استطلاع رأي بعنوان “نبض تركيا – يونيو 2022″، سُئل خلاله المشاركون، “هل تعتقدون أنه من الإهانة إطلاق لفظ” العاهرين”؟.

أجاب 83 بالمائة على السؤال “نعم، إنها إهانة”. وبلغت نسبة من قالوا “لا” 13.8٪.

ومن بين البيانات المدهشة في الاستطلاع، أن ناخبي حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في تحالف الشعب رأوا أيضًا كلمة “العاهرين” إهانة.

وبينما قال 70.5 بالمائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية إن “العاهرين” كانت إهانة، قال 25.3 بالمائة إنها ليست إهانة. فيما أكد 80.6 بالمائة من ناخبي حزب الحركة القومية بأن التعبير المعني كان إهانة. ووجد 90 في المائة من ناخبي حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد وحزب الشعوب الديمقراطي في المعارضة، اللفظ إهانة.

أما أكثر الناخبين الذين وجدوا أن أردوغان غير مخطئ، هم أعضاء حزب السعادة. رأى 48.2٪ من أعضاء حزب السعادة الذين شاركوا في الاستطلاع أن أردوغان كان مصيبا. وبلغت نسبة من وجد عكس ذلم في حزب السعاده 51.8٪.