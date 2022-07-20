أنقرة (زمان التركية) – أثار كاتب موقع “خلق تيفي” باريش صويدان ادعاءات حول إقدام شخصية شغلت مناصب مهمة داخل صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم على بيع أصولها العقارية في أنقرة.

وأوضح الكاتب أن بعض القيادات البارزة داخل الحزب الحاكم منزعجة من الأداء الاقتصادي السيء.

وزعم صويدان أن إقدام مسؤول بارز على بيع أصوله العقارية أثار أحاديث داخل أروقة الحزب الحاكم حول هروب المسؤولين تحسبا لخسارة الحزب للانتخابات القادمة قائلا: “قد يكون هذا الأمر مجرد تفسير، لكنه تفسير غريب جدا يعكس الحالة النفسية المهيمنة على الحزب”.

وأضاف صويدان أن نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والقانونية، حياتي يازيجي، أبلغ أردوغان بمخاوفهم من الوضع الاقتصادي للبلاد وطالبه باتخاذ إجراءات طارئة لتحسين الأوضاع.

وتابع الكاتب قائلا: “الأحاديث المتداولة داخل الحزب تفيد أن أردوغان أبلغ يازيجي أن الأوضاع ستتحسن عما قريب”.