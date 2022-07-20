أنقرة (زمان التركية) – تبين أن نجل الرئيس التركي، بلال أردوغان، كان ضمن الوفد الذي شارك في القمة الثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران التي أقيمت في طهران.

ورافق أردوغان خلال القمة العديد من الوزراء بجانب رئيس المخابرات، هاكان فيدان، ورئيس الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون.

وأثار مشاركة بلال في القمة ضمن الوفد التركي موجة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا حول المرجعية التي استندت إليها مشاركة بلال في القمة.

يذكر أن المعارضة تتهم أردوغان بتحويل النظام في تركيا من البرلماني إلى السلالي.