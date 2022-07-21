أنقرة (زمان التركية) – على الرغم من معارضته رفع أسعار الفائدة الخاصة بالبنك المركزي التركي لوجود “نصوص قرآنية تحرم الربا”، لا يعتمد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، النهج عينه فيما يخص الفوائد التي ستحصلها الدولة من المواطنين المتأخرين عن سداد قروضهم في موعدها.

وينص القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم على ارتفاع الزيادة في فوائد القروض المتأخرة إلى 2.5 في المئة على الصعيد الشهري و30 في المئة على الصعيد السنوي بموجب قرار رئاسي.

جدير بالذكر أن نسبة الزيادة في فوائد القروض المتأخرة كانت تبلغ سابقا 1.5 في المئة على الصعيد الشهري و19.2 في المئة على الصعيد السنوي.