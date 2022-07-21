أنقرة (زمان التركية) – تم تعيين سيد محمود نبطي، ابن شقيق وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نبطي، في الخطوط الجوية التركية.

وأفادت التقارير أن نبطي سوف يتولى رئيس قسم التموين في الخطوط الجوية التركية.

وأصدرت الخطوط الجوية التركية بيانا، قالت فيه: “زملائي الأعزاء، نشارككم قرار اللجنة التنفيذية أدناه. تم تعيين سيد محمود نبطي رئيسًا لخدمات التموين والطيران. نتمنى أن تكون المهمة الجديدة مفيدة لشراكتنا وزملائنا”.

يذكر أن أردوغان يواجه اتهامات بتحويل الدولة في تركيا إلى دولة حزبية بل عائلية بسبب حكر المناصب الحكومية على كوادر حزبه العدالة والتنمية أو أفراد من عائلته.