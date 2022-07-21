أنقرة (زمان التركية) – حذر شريف أوزار، الخبير الاقتصادي والكاتب في صحيفة “دنيا” التركية، من وصول الدولار إلى 24 ليرة تركية.

تصريحات أوزار جاءت خلال مقال له بالصحيفة، حيث أوضح أن الليرة التركية فقدت أكثر من 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.



وأضاف أوزار أن استطلاع المشاركين في السوق الذي أجراه البنك المركزي التركي لشهر تموز (يوليو) 2022 يشير إلى أن نسبة التضخم سترتفع إلى 70 في المائة، وهو يعني أنه من الممكن أن تصل خسارة الليرة التركية أمام الدولار هذا العام إلى 40 في المائة.



وتابع الخبير الاقتصادي: “سعر الدولار في الوقت الراهن عند مستوى 17.59 ليرة تركية. معدل تقييم الخسارة المقدرة بنسبة 40 في المائة يرفع سعر الدولار إلى 24 ليرة تركية. في حين أن استطلاع المشاركين في السوق يتوقع وصول سعر الدولار إلى 19 ليرة تركية”.



ويستكمل أوزار مقاله: “خسارة الليرة التركية منذ بداية العام حتى الآن تجاوزت 30٪. وكانت خسارة الليرة أمام الدولار بلغت 80٪؜ في عام 2021. إذن، هل ستستمر الليرة في فقدان قيمتها في الأشهر المقبلة؟ تُظهر التجارب السابقة أن انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار يعادل نسبة التضخم. علاوة على ذلك، لا ينسى الدولار الذروة التي شهدها”.



كما أشار أوزار إلى أنه إذا تم إنشاء صندوق اقتراع اليوم وتم سؤال الناخبين، هل ستعطي “نعم” أم “لا” للوضع الحالي أمام الدولار قإنه لا شك في أن الجميع سيقول “لا”؛ لأن عملة الدولة هي حريتها، على حد تعبيره.

