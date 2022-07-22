واشنطن (زمان التركية) – ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفيديو عبر صفحته الشخصية في “تويتر”، مطمئنا الشعب الأمريكي على صحته، وذلك بعد تشخيص اصابته بفيروس كورونا أمس الخميس.

وظهر بايدن في الفيديو قائلا: “مرحبا يا أصدقاء، أعتقد انكم سمعتم، هذا الصباح ثبتت إصابتي بكوفيد، لكنني تلقيت جرعتين من اللقاح المضاد، وجرعتي تعزيز”.

وأضاف بايدن: “الأعراض خفيفة، وأقدر لكم اهتمامكم. أنا بخير، وأنجزت الكثير من الأعمال. وفي الوقت الحالي اشكركم على اهتمامكم، حافظوا على إيمانكم، سأكون بخير”.

وأعلن البيت الأبيض أمس الخميس، عن إصابة بايدن بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يعاني من “أعراض خفيفة”.

وقالت الناطقة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن بايدن يعاني من “أعراض خفيفة وبدأ في تناول عقار “باكسلوفيد” المضاد للفيروسات.

وتابعت: “كان الرئيس على اتصال بموظفي البيت الأبيض عبر الهاتف هذا الصباح، وسيشارك في اجتماعات مخطط لها في البيت الأبيض هذا الصباح عبر الهاتف وتطبيق زوم”.