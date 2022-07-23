أنقرة (زمان التركية)ــ في اليوم التالي للاتفاقية الموقعة في تركيا بين روسيا وأوكرانيا، لاستئناف تصدير الحبوب من ثلاث موانئ على البحر الأسود، سقطت صواريخ روسية على ميناء أوديسا على البحر الأسود، المشمول باتفاقية تأمين تصدير الحبوب.

وقال المتحدث باسم إدارة منطقة أوديسا، سيرغي براتشوك، في بيان إن “العدو هاجم ميناء أوديسا بصواريخ كروز من نوع كاليبر. وقد أسقط الدفاعات المضادة للطائرات صاروخين”.

سارعت السلطات الأوكرانية في الرد بعد قصف ميناء أوديسا، واتهمت موسكو بـ “البصق في وجه” الأمم المتحدة وتركيا، بمهاجمة هذا الميناء الاستراتيجي.

وحذرت كييف، من أنه إذا فشلت اتفاقية تصدير الحبوب، فإن روسيا ستتحمل “المسؤولية الكاملة”.

وكان الاتحاد الأفريقي على وجه الخصوص رحب بالاتفاقية الموقعة بين روسيا وأوكرانيا لإلغاء حظر صادرات الحبوب، وقال إنه ” تطور مرحب به” للقارة التي تواجه خطر المجاعة المتزايد.