بغداد (زمان التركية)ــ رفعت الحكومة العراقية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، وطالبت بعقد جلسة طارئة لمناقشة العمليات العسكرية التي تستهدف أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنها وجهت “شكوى إلى مجلس الأمن الدوليّ، وتطلب عقد جلسة طارئة”.

وطالبت الخارجية العراقية أن تخصص الجلسة الطارئة “حول الاعتداء التركيّ الذي أسفر عن وقوع أعدادٍ من المدنيين الآمنين بين شهيدٍ وجريح في محافظة دهوك”.

نفذت تركيا هجوما على محافظـة دهـوك فـي إقليم كردستان العـراق يـوم الأربعاء الماضي، أسفر عن إصابات ووفيات بينهم نساء وأطفال.

والأسبوع الماضي استدعت بغداد السفير التركي في العراق وقدمت له مذكرة احتجاج، على خلفية القصف المتكرر للأراضي العراقية، كما أدانت جامعة الدول العربية وعدد من الحكومات العربية القصف التركي الذي أوقع ضحايا.

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