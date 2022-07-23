أنقرة (زمان التركية) – تلقت الممثلة التركية، بيرجا أكلاي، تهديدا من الصحفي، جيم كوتشوك، بسبب انتقاداتها لوضع لاقتصاد التركي، في ظل التضخم المرتفع وتراجع قيمة الليرة.

أكلاي قالت عبر تويتر: “لقد سئمت. عملنا وأموالنا أصبحوا بلا قيمة، عمالنا وموظفونا أصبحنا بائسين. لكن هناك من يستمر في أكل البلد وبيعه بلا هوادة. على أمل أن نرى الأيام التي سيحاكم فيها هؤلاء”.

وعقب هذه التدوينة نشر كوتشوك المعروف بقربه من الحكومة، جاء فيه أن: الأشخاص الذين تحدثوا مثل أكلاي على مدار الـ20 عاما الماضية، أما تم سجنهم أو هربوا أو تركوا مهنتهم.

مقال كوتشوك نشر تحت عنوان “العرض الذي تقوم به بيرجا أكلاي”، وجاء فيه “بيرجا هانم تقول إن الحكومة ستذهب، وأنها واثقة من نفسها كثيرا، ولكن يجب ألا تكون شديدة الثقة بنفسها لهذه الدرجة، من الأفضل توخي الحذر”.

وأكد كوتشوك في نهاية مقاله أن الشعب التركي ستكون لها الكلمة الأخيرة في النهاية بالانتخابات، قائلا: “من الواضح أننا سنسمع هذه التهديدات حتى الانتخابات. وبعد ذلك سيقرر الشعب في صندوق الاقتراع”.