أنقرة (زمان التركية) – حظي ظهور بيرات ألبيراق وزير الخزانة والمالية السابق وصهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مكان عام، باهتمام كبير.

ألبيراق ظهر هذه المرة في إسطنبول، بأحد مطاعم المدينة.

وبحسب مقطع فيديو تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر ألبيراق وهو يتحدث مع أحد العاملين في المطعم.

يأتي ذلك بعد تداول صورة للوزير السابق في إنجلترا.

وزير الخزانة والمالية السابق بيرات ألبيراق، استقال من منصبه بشكل مفاجئ، عبر منشور على إنستغرام في نوفمبر 2020، واختفى بعدها لبعض الوقت.

وخلال الفترة الماضية نشر ألبيراق كتابا بعنوان “هذا مهم جدا”.

كما شوهد ألبيراق مؤخرًا يؤدي صلاة الجمعة، إجازته في باريس.

مؤخرًا حكمت محكمة تركية بتعوض لصالح برات ألبيراق وزير الخزانة والمالية السابق، بقيمة 60 ألف ليرة، وألزمت حزب الشعب الجمهوري المعارض بدفع التعويض لصهر أردوغان.

كان ألبيراق رفع دعوى يتهم فيها الحزب المعارض بالتشهير به، بعد سؤاله عن مصير “ـ128 مليار دولار” اختفت من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي التركي، خلال توليه الوزارة، وذكر أن الحزب سيدفع تعويضا بقيمة 60 ألف ليرة.

يذكر أن الحكومة أقرت لاحقا بأن رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي، فقد 128 مليار دولار خلال تولي بيرات ألبيارق منصب وزير المالية الذي استقال منه بشكل مفاجئ أواخر عام 2020، وقالت الحكومة إن سبب تراجع رصيد الاحتياطي الأجنبي هو مبيعات العملة الأجنبية التي تمت لوقف تراجع الليرة.