أنقرة (زمان التركية) – اعتدت الشرطة في تركيا بالضرب على مواطن أويغوري يبلغ من العمر 80 عاما، لمحاولته تنظيم وقفة احتجاجية ضد انتهاكات السلطات الصينية بحق مسلمي الأويغور.

وعقب انتهاء صلاة الجمعة، حاول المسن الأويغوري تنظيم وقفة احتجاجية في منطقة سلطان أيوب.

ولم تسمح قوات الأمن بتنظيم الوقفة الاحتجاجية، وأسفر الاعتداء الأمني العنيف عن إصابة المسن بكسر في الإصبع وقطع في الحاجب.

يذكر أن تركيا سعت في السابق إلى الدفاع عن حقوق مجتمع الأويغور في الصين المنحدرين من أصول تركية، حيث وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2009 اضطهاد الأويغور في مقاطعة شينجيانغ شمال غرب الصين بأنه “إبادة جماعية”.

لكن المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم أردوغان باتوا يتخذون نهجًا أكثر حذراً في السنوات الأخيرة لتجنب الإضرار بالعلاقات الاقتصادية المتزايدة مع بكين.