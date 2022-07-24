أنقرة (زمان التركية) – قفزت فوائد القروض الاستهلاكية في تركيا إلى أعلى مستوياتها خلال 44 شهرا الأخيرة، على الرغم من خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 14 في المئة.

وتشير بيانات البنك المركزي التركي إلى ارتفاع متوسط فوائد القروض الاستهلاكية خلال الأسبوع الماضي إلى 35.41 في المئة، لتسجل بهذا أعلى مستوياتها خلال 44 شهرا الماضية.

شهدت فوائد القروض الاستهلاكية خلال الأشهر الثلاثة الماضية زيادة اقتربت من 800 نقطة.

وذكرت صحيفة “سوزجو” أن هذه النسبة تمثل الغالبية العظمى، مفيدة أن العديد من المواطنين يواجهون فوائد قروض استهلاكية تفوق هذه النسب.

وكانت فوائد القروض الاستهلاكية تبلغ 23 في المئة، قبيل سبتمبر/ أيلول، الذي بدأ فيه البنك المركزي التركي سياسة خفض أسعار الفائدة.

هذا وتواصل فوائد القروض الاستهلاكية تسجل مستويات أقل من معدلات التضخم، على الرغم من بلوغها أعلى مستوياتها خلال 44 شهرا الأخيرة.