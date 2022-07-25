أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي دائما ما يحمل الخارج، الأزمات التي تواجهها بلاده، إن تركيا عالقة في “مثلث الشيطان”، المكون من سعر الصرف والفائدة والتضخم.

ادعى أردوغان هذه المرة أن شعب تركيا “محاصرون في مثلث الشيطان لسعر الصرف والفائدة والتضخم”. وقال أردوغان، خلال حضوره حفل تخرج جامعة ابن خلدون، “سننهي كفاحنا من أجل الاستقرار الاقتصادي، الذي نحن عالقون فيه في مثلث الشيطان سعر الصرف والفائدة والتضخم، مع النصر”.

أردوغان أضاف “أظهرنا للجميع أنه يمكننا حماية علاقاتنا الإقليمية والعالمية دون المساس بمصالحنا السياسية والاقتصادية والعسكرية”.

وتابع الرئيس التركي: “في صناعتنا الدفاعية، كانت نسبة 20 في المائة فقط مملوكة لنا. ولكن بفضل ما ننتجه حاليًا في صناعة الدفاع، فقد وصلت هذه النسبة من 20 بالمائة إلى 80 بالمائة. وأصبحت منتجاتنا متاحة الآن في صناعة الدفاع”.

وأكد أردوغان أن السياسات الاقتصادية التركية، القائمة على مبدأ تنمية البلاد من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري، تعد أهم درع لديهم ضد التهديدات العالمية.

وزعم الرئيس التركي أنه “في الوقت الذي تخشى فيه العديد من البلدان الانجرار إلى الركود والأزمات ذات الصلة، فإن تركيا تواصل طريقها من خلال توسيع اقتصادها”.

قفز التضخم النقدي السنوي في تركيا مسجلا 79 بالمئة، ويبلغ سعر صرف الدولار في 17.40 ليرة تركية.

وكانت نسبة الفائدة في تركيا تبلغ 23 في المئة، قبيل سبتمبر/ أيلول الماضي، وتم خفضها عدة مرات لتبلغ 14 بالمئة، وبالتوازي ارتفع التضخم النقدي إلى مستويات قياسية.