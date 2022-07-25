أنقرة (زمان التركية) – وصف رئيس حزب التنمية التكنولوجية التركي، أحمد أوزال، الوضع الاقتصادي التركي بأنه متدهور، وتوقع أن يسجل سعر صرف الدولار 25.5 ليرة، إذا ما استمر الوضع على هذا المنوال.

وخلال اجتماع مع أعضاء الحزب في إسطنبول أوضح أوزال أن العديد من الأشخاص في تركيا يعملون لأجل المال والسلطة والمكانة السياسية.

أضاف قائلا: “مثل هؤلاء الأشخاص لا فائدة منهم. نحن نستعد للانتخابات المقبلة ويتوجب علينا ألا نخوض أي صراح مع أي حزب سياسي أو مسؤول”.

وأضاف أوزال أنه لا يهاجم السلطة الحاكمة ولا المعارضة، نظرا لأن هذه الخطوة لن تسفر عن أية حلول.

وأكد منتقدًا: “يتحدثون على شاشات التلفاز عن مدى تدهور الوضع الاقتصادي. أنا أعلم مدى تدهور اقتصاد البلاد، فأنا خبير اقتصادي ودرست بالخارج وعملت هناك أيضا. يمكنني أن أشرح لكم مدى تدهور الوضع الاقتصادي، لكن هذا لن يحل شيئا”.

وزعم أوزال أن سعر صرف الدولار الذي يتجاوز في الوقت الحالي، 17 ليرة سيرتفع إلى 25.5 ليرة.

وقال: “لابد من كبح جماح هذا الارتفاع. أنا لا أهاجم أردوغان، لكني انتقد الحكومة فيما يخص الاقتصاد. الإدارة الاقتصادية خاطئة وهذا ما نقوله والأوضاع الحالية تؤكد هذا. نحن لم نأتي للتصارع مع أحد، بل نعمل على حل مشكلات المواطن. الصراع لا نهاية له والشعب سئم من الصراع. دعونا نتحدث عما يتوجب علينا فعله لأجل تركيا والجلوس سويا دون تمييز بين سلطة حاكمة ومعارضة”.