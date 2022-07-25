أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي إسماعيل صايماز، إن زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدارأوغلو، هو مرشح رئاسي في الانتخابات المقبلة، بحكم الواقع.

صايماز ذكر في مقال بموقع “هالق تي في”، أنه خلال التجمع الكبير الذي نظمه كيليتشدارأوغلو في ولاية باليق أسير التركية، استخدم، زعيم المعارض تعبير “أنا” 13 مرة.

ويضيف صايماز: “كما أنه بعد هذا التجمع، أضاف عبارة “Bay Kemal” التي تعني “السيد كمال” إلى حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي العبارة التي دوما يناديه بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان”.

وأكد صايماز أنه من الواضح أن كيليتشدارأوغلو سيستخدم هذه العبارة كـ”سلاح” في حملته الانتخابية.

وأنهى صايماز مقاله قائلا: “حسنا متى سيعلن كيليتشدارأوغلو ترشحه للانتخابات؟ هل سيكون الاجتماع الذي سيعقده الـ6 أحزاب معارضة في 27 أغسطس هو الآخير؟”.

تخشى أحزاب المعارضة التركية من أن يؤدي الإعلان مبكرًا عن مرشحهم المشترك إلى استهدافه من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية، التي تحتفظ بالعديد من السياسيين البارزين خلف القضبان بتهم مثل “الإرهاب”، باعتبارهم يمثلون تهديدا لمستقبل أردوغان السياسي.