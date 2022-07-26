أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لن تتنازل عن الخطوط الحمراء، التي وضعتها في اتفاقية حلف الناتو في مدريد بالنسبة إلى السويد وفنلندا.

تصريحات أردوغان جاءت خلال مشاركته في بث مباشر لمحطة تي آر تي، كان يجيب فيه عن تساؤلات الصحفيين.

وحول مسألة السويد وفنلندا، قال أردوغان: “بادئ ذي بدء، ذكرنا أننا لن ندعم حزب العمال الكردستاني والاتحاد الديمقراطي وجولن، وأن لدينا خطًا أحمر بخصوص ذلك. وقد تم تأكيد هذا الالتزام والتأكيد في بيان القمة أيضًا. لا ينبغي لأحد أن يتوقع منا تنازلات”.

وأضاف أردوغان: “طرح النقاش حول هذه المنظمات الإرهابية في حلف الناتو من أهم مكستبات قمة مدريد”.

وتريد تركيا من السويد وفنلندا تسليم المنتمين لحزب العمال الكردستاني وأعضاء حركة الخدمة المقيمين على أراضيها، وحظر أنشطتهم، ووضعت ذلك شرطا لقبول عضوية البلدين في حلف الناتو.

أضاف منتقدًا “إنهم يتظاهرون تحت حماية الشرطة في شوارع السويد، حاملين خرقهم -راياتهم- الخاصة في أيديهم، وملصقات من يسمون بقادتهم، لكن الفطرة السليمة للمواطن السويدي واضحة أيضًا”.

وفي تقييمه لقصف ميناء أوديسا الروسي، قال أردوغان: “لم نكن نتمنى ذلك، لكنه حدث. نريد أن يتصرف الجميع وفقًا لمسؤولياتهم”.

وتابع أردوغان: “نطلب من الجميع التصرف وفقًا لتوقيعاتهم والمسؤوليات التي يتحملونها. قمنا بزيادة حركة المرور بشكل كبير. يحزننا حدوث شيء كهذا. سيكون الفشل هنا ضدنا جميعًا. نحن مصممون على تنفيذ الاتفاقية”.

وأكد أردوغان أن أولوياتهم منذ بداية الحرب هي تحقيق سلام دائم بعد وقف إطلاق النار، معربا عن أمله أن يتمكنوا من فعل ذلك أيضًا.