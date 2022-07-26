أنقرة (زمان التركية)- ارتفع سعر طبق البيض في تركيا بمقدار الضعف، حيث أصبح يباع بمبلغ 60 ليرة بعد أن كان سعره 30 ليرة.

بسبب التضخم النقدي المرتفع في تركيا والذي يبلغ نحو 79 بالمئة، ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية الأساسية بشكل كبير، بحيث أن الزيادات شملت كل شيء.

ورفع المنتجون أسعار البيض بسبب أن التكاليف قد زادت. وأشار وهبي يالين، الذي يدير مشروعًا لبيع البيض في ديار بكر، إلى أن تكاليف إنتاج البيض قد زادت بشكل كبير وأن المنتجين في حيرة من أمرهم.

وأضاف يالين: “توقف العديد من مزارعي الدواجن عن الإنتاج وذبحوا القطعان، لأنهم كانوا في حيرة من أمرهم. عندما تقلصت البضائع في السوق، وصلت الأسعار إلى المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه. لكن هذه الأسعار ليست كافية أيضًا، هناك حاجة إلى زيادة جديدة. لأنه بهذه الأسعار، فإن فرص بقاء الشركة المصنعة ضعيفة”.

وتابع يالين: “أدت الأسعار المنخفضة إلى خسائر بقيمة 30-40 بالمائة. جميع المنتجين مدينون. تحتاج هذه الأسعار إلى الارتفاع أكثر قليلاً حتى يتم تجاوز الخسائر. يجب بيع طبق البيض في متاجر التجزئة في حدود 60-70 ليرة تركية، لضمان استمرار الإنتاج”.