أنقرة (زمان التركية) – توقع الصحفي التركي رمزي أوزدمير، أن يرتفع سعر كيلو الطماطم إلى 40 ليرة على الأقل، خلال الشتاء القادم.

أضاف في مقال بصحيفة يني شاغ التركية: “وإن كنتم ترغبون في طماطم جيدة ستدفعون 50 ليرة، بينما إذا رغبتهم في الطماطم العضوية التي يفوح منها رائحة الطماطم المعتادة حينها ستدفعون 70 ليرة”.

وأضاف أوزدمير أنه ينبغي على الجميع ألا يتوقعوا انخفاضا في أسعار الخضروات والفاكهة بعد الآن.

أضاف قائلا: “الزيادة السريعة في التعداد السكاني ومتطلبات الغذاء أثرت في تراجع نصيب الفرد في المساحات المزروعة. وتم إنشاء المجمعات السكنية الفارهة على الأراضي الزراعية. الأسمدة أساسي للزراعة، وتستورد تركيا نحو 90 في المئة من المواد الخام للأسمدة التي تنتجها. لهذا ارتفعت أسعار الأسمدة بشكل جنوني بالتزام مع ارتفاع أسعار المواد الخام العالمية وسعر الصرف مما أسفر عن زيادة جنونية في تكاليف المدخلات الزراعية”.

يبلغ سعر كيلو الطماطم بالوقت الراهن 20 ليرة، في الوقت الذي قفز فيه التضخم النقدي إلى 79 بالمئة.

وذكر أوزدمير أن الحكومة التركية تعطي الأولوية للاستيراد عوضا عن تحفيز المنتجين المحليين وأنه منذ عام 2010 تلجأ السلطات للاستيراد كحل في قطاع الزراعة.

أضاف قائلا: “ارتكبت الحكومة أول خطأ في قطاع المواشي، فبدأت باستيراد الحيوانات المذبوحة والحية من دول كصربيا والأوروجواي للتحكم في أسعار اللحوم المتزايدة. ومنذ ذلك اليوم تواصل الاستيراد في قطاع الزراعة. ومنذ ذلك الحين ترك المزارعون الزراعة لعجزهم عن منافسة الاستيراد”.

هذا وأوضح أوزدمير أن تركيا اليوم أصبحت دولة تستورد أكثر من نصف استهلاكها الغذائي.