أنقرة (زمان التركية) – أعلن محامي الجنرال التركي ليفنت جوكتاش، الهارب على خلفية اتهامه بتنقيذ عملية اغتيال، أن ما نشر باسم موكله عبر تويتر “زائف”.

ليفنت جوكتاش فر من تركيا بعد اتهامه باغتيال عضو هيئة التدريس بجامعة أنقرة البروفيسور نجيب حبلميتوغلو قبل 20 عاما.



المحامي التركي، حسين أرسوز، قال إن حسابا زائفا على تويتر يحمل اسم موكله الجنرال التركي ليفنت جوكتاش، نشر معلومات غير حقيقية.

وطالب أرسوز في تغريدته حول الأمر إلى عدم الالتفاف لأي افتراضات بشأن موكله سوى ما يرد ذكره في البيانات الرسمية.

وعلى تويتر نشر حساب يحمل اسم ليفنت جوكتاش، تغريدات مثيرة للجدل تضمنت تعهدا بنشر وثائق ستطيح بقيادات في السلطة.

