أنقرة (زمان التركية) – علق زعيم حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، على وصف الرئيس رجب طيب أردوغان، للمسؤولين السابقين، المنفصلين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بـ “الخونة”

الرئيس أردوغان، قال: “يجب أن يفكروا في كيفية خيانتهم. لم يأتوا إلى تلك المناصب لأنهم كانوا جديرين بها”.

داود أوغلو قال إنه لا ينبغي تدليس بعض المفاهيم، بل يجب استخدامها بشكل مناسب. وقال محذرًا أردوغان “إذا لم تستخدمه بشكل صحيح، فسوف يصيبك هذا المفهوم يومًا ما”.

وأضاف رئيس وزراء تركيا الأسبق: “الخيانة اتهام خطير جدا. إن أعظم نقاط ضعف الرئيس هي غطرسته وأنه يرى في نفسه القوة المطلقة. إيماني هو إيمان يمنعني من أن أكون خادماً. إذا كان للمسلم خصلة فهي أن يكون له شخصية. ولاءنا النهائي لله والمجتمع الذي تنتمي إليه والشعب”.

وأكد داود أوغلو أنه إذا التزم البشر بهذه المبادئ، فسيظهر الولاء، وأردوغان لا يلتزم بالمباديء لذلك ليس لديه ولاء مطلق لأي إنسان.

كما صرح داود أوغلو أنه يفكر في رفع دعوى قضائية ضد أردوغان بسبب اتهاماته “بالخيانة”.

وأشار داود أوغلو إلى أنه جاء إلى منصبه بجهوده، مضيفا: “”لو كنت وزيرًا، فمن كان يظن أنني سأكون رئيس الوزراء. كيف عهدت يا أردوغان البلد إلى شخص لا يستحق؟ إن لم أكن شيئا فلماذا ائتمنتي؟ لم أصل إلى أي مكان دون مجهود. لقد جئت مع ليال بلا نوم، جئت برحلات مؤلمة. أنا لست ابنًا لرجل نبيل، ولا أملك رأس مال، ولا نشأت مع مشاهير، مثلي مثل السيد علي باباجان. فلولانا لما كان رجب طيب أردوغان شيئا”.