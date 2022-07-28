أنقرة (زمان التركية)– اعتقلت السلطات في النمسا عددًا من الأشخاص، بعد مداهمة منازلهم، بتهمة جمع معلومات عن أفراد حركة الخدمة، لصالح السلطات التركية.

وكان الأسبوع الماضي شهد مداهمة فرق العمليات الخاصة لمنزلين في ساعات الصباح بولاية تيرول، حيث أسفرت المداهمات عن اعتقال ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة.

وعقب استجوابهم لمدة 48 ساعة تم عرض المشتبه بهم على النيابة، التي قضت بمحاكمتهم خارج القضبان.

ورفض أحد المشتبه بهم الاتهامات الموجهة إليه مفيدا أن الشرطة لا تمتلك أية أدلة سوى بلاغ مقدم إليها بهذا الصدد.

وزعم المشتبه به أنه أقرض المال لشخصين من جيرانه القدامى، وأنهما تقدما بالبلاغ ضده لهذا السبب، مفيدا أنه لا توجد أدلة إدانة كافية وهو ما دفع المحكمة إلى إخلاء سبيلهم ومحاكمتهم من خارج القضبان.

وذكرت فرق الأمن النمساوية في اتهامها أن المشتبه بهم قدموا أسماء 800 من أنصار حركة الخدمة داخل النمسا إلى السلطات التركية، غير أنه لم يتم تقديم دليل مادي على هذه الاتهامات للجهات القضائية، مما جعلها تقضي بمحاكمة المشتبه بهم خارج القضبان.