أنقرة (زمان التركية) – سمحت تركيا للمواطنين البلغار بدخول البلاد بدون جواز سفر.

وسمح الرئيس رجب طيب أردوغان، بقرار نشر بتوقيعه في الجريدة الرسمية، للمواطنين البلغار بدخول تركيا ببطلقة الهوية.

وبحسب القرار، سيتمكن حاملو الجنسية البلغارية، من دخول تركيا ببطاقات هويتهم، مرة واحدة لمدة 90 يومًا خلال كل 180 يومًا.

من جهة أخرى يجب على مواطني تركيا الحصول الحصول على تأشيرة بلغارية على جواز السفر لدخول بلغاريا.

مع انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار، جاء المواطنون البلغار إلى مدينة أدرنة التركية للتسوق.

جدير بالذكر أن تركيا اتخذت مؤخرًا خطوات للسماح لمواطنيها مع صربيا بهوية متبادلة.

كما أثار منح تركيا للمواطنين النرويجيين الحق في السفر ببطاقة الهوية جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي.