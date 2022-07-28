أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي، أن عمدة بلدية أنقرة منصور يافاش، المنتمي إلى المعارضة، هو الاختيار الأول لناخبي تحالف الأمة المعارض.

الاستطلاع أجرته مؤسسة “أسال” للأبحاث بمشاركة 2425 من الأشخاص، في الفترة من 3 إلى 8 يوليو 2022.

طرح على المشاركين سؤال “من يجب أن يكون المرشح الرئاسي لتحالف الأمة؟”.

وبحسب الاستطلاع حصل منصور يافاش عضو حزب الشعب الجمهوري، على أعلى عدد من الأصوات في الاستطلاع، حيث حصل على دعم 24.9 في المائة من المشاركين في الاستطلاع.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدارأوغلو هو أقرب منافسي يافاش، حيث جاء بالمركز الثاني وحصل على نسبة 14.1٪.

وكانت رئيسة حزب الجيد ميرال أكشنار في المركز الثالث بنسبة 8.5%، أما رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو فحصل على 5.1%، وجاء صلاح الدين دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي في المركز الخامس بنسبة 4.3%.

كما كشف استطلاع رأي آخر لمؤسسة “متروبول” للأبحاث في يوليو، أن 53.7 بالمائة لا يؤيدون حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الاستطلاع الذي أجرته، أظهر أن هناك انخفاضًا بنسبة 2.7 في المائة، في معدل أولئك الذين أيدوا حكم أردوغان، وبينما كانت نسبة الذين أيدوا حكم أردوغان 41.5٪، ارتفعت نسبة الذين لم يوافقوا على حكمه إلى 53.7٪.

وفي حين أن معدل ناخبي حزب العدالة والتنمية الذين وافقوا على حكم أردوغان كان 89.8 في المائة، كان هذا المعدل 65.5 في المائة لحزب الحركة القومية.

يشار إلى أن 25.8٪ من ناخبي حزب السعادة و 20٪ من ناخبي حزب الديمقراطية والتقدم وافقوا على أردوغان.

الحزب الذي يضم أكبر عدد من الأشخاص الذين لم يوافقوا على حكم أردوغان هو حزب الشعب الجمهوري بنسبة 88.2 في المائة.

وفي حين أن معدل أولئك الذين لم يوافقوا على حزب الجيد كان 87.2 في المائة، كان هذا الرقم 84.5 في المائة من حزب الشعوب الديمقراطي.

يذكر أنه كان التاريخ الذي حصل فيه أردوغان على أقل موافقة على حكمه في انتخابات 7 يونيو 2015. وانخفضت موافقة أردوغان على حكمه إلى 37.5٪ في ذلك التاريخ. في الانتخابات الثانية لبلدية اسطنبول، كانت هذه النسبة 44.2٪.