أنقرة (زمان التركية) – ودع فريق كرة القدم التركي فنربخشة، دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته من دينامو كييف الأوكراني.

في المباراة الثانية من الجولة التأهيلية الثانية لدوري أبطال أوروبا، استضاف فنربخشة فريق دينامو كييف الأوكراني في مباراة الإياب.

وودع فنربخشة، الذي خسر 2-1 أمام منافسه في المباراة التي استمرت لوقت إضافي، دوري أبطال أوروبا.

وتقدم دينامو كييف في الدقيقة 57 مع فيتالي بويالسكي، بينما جاء هدف فنربخشه من أتيلا سزالاي في الدقيقة 89.

ثم سجل دينامو كييف هدفاً آخر مع أولكسندر كارافاييف في الدقيقة 114 من المباراة.

فنربخشة، الذي خرج من دوري أبطال أوروبا، سيواجه فريق سلوفاكو التشيكي في الجولة التأهيلية الثالثة من الدوري الأوروبي.