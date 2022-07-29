نيويورك (زمان التركية) – دعت الأمم المتحدة إلى احترام سيادة العراق على خلفية العملية العسكرية التركية بشمال البلاد، مشيرة إلى أن أي أعمال تقوضها ستكون “مثيرة للقلق”.

وقال فرحان حق، نائب المتحدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: “نؤكد على أهمية احترام سيادة وسلامة أراضي العراق. وأي إجراءات من شأنها أن تقوضها ستثير قلقا لدينا”.

وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن العملية العسكرية التركية في شمال العراق.

وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل الماضي انطلاق عملية عسكرية تحت تسمية “المخلب – القفل” ضد وحدات حزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك العراقية.

ودانت الحكومة العراقية العملية العسكرية التركية، مشيرة إلى أن التواجد العسكري التركي على أراضي العراق غير شرعي.