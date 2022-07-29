أنقرة (زمان التركية) – حذرت هيئة الأرصاد الجوية التركية، الجمعة، من سريان موجة الحر المسماه “إيام باهور” أو “حرارة الجحيم” في تركيا اعتبارًا من يوم غدًا .

وقالت الأرصاد التركية، في بيان، إن تركيا تشهد أكثر أيام العام حرارة في نهاية يوليو والأيام الأولى من أغسطس بسبب موقعها الجغرافي محذرة من التعرض لأشعة الشمس في فترة الظهيرة .

وأضافت أن المناطق الصحراوية في شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية تصح شديدة الحرارة حيث ينتقل الهواء الساخن إلى المناطق الشمالية وبلادنا .

وتابعت أن درجات الحرارة في موجة “إيام باهور” ستكون مرتفعه وفعالة وذات تأثير في جميع أنحاء تركيا بالذات المناطق الجنوبية من البلاد ويتوقع أن تكون أعلى درجات حرارة 40 مئوية .

وأشارت أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في إسطنبول إلى 32 درجة في المتوسط ليلًا، ومن المتوقع أن تكون أدنى درجة حرارة في اسطنبول فوق 20 درجة، ومن المتوقع أن في أنقرة وإزمير أعلى من 34 درجة .

وحذرت الأرصاد الجوية التركية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس من الساعة 10.00ص – 16.00 م، الإضافة إلى عدم ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة والفضفاضة في الأيام الحارة .