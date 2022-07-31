أنقرة (زمان التركية) – كشف عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أن العدد الحقيقي للمهاجرين في إسطنبول، هو ضعف الأرقام المعلنة.

وفق البيان المنشور على موقع ولاية إسطنبول، فإن مليون و 305 آلاف 307 أجنبي يقيمون بشكل قانوني في إسطنبول اعتبارًا من مايو الماضي.

وفي تصريح لصحيفة “جمهوريت” التركية، قال إمام أوغلو إن بيانات المهاجرين في إسطنبول التي أعلنت عنها المؤسسات الرسمية لا تعكس الواقع.

وأوضح إمام أوغلو أن ما يقرب من مليوني ونصف مهاجر يعيشون في الولاية.

صرح إمام أوغلو أن اسطنبول تستضيف ربع الأجانب من جميع الجنسيات في تركيا.

وفي سياق منفصل، أكد إمام أوغلو أن هناك خطوات لتطوير حل لأزمة الإسكان، التي ظهرت مع زيادة الإيجارات في إسطنبول بنحو مرتين تقريبًا في وقت قصير.

وتابع إمام أوغلو: “أولاً وقبل كل شيء، سنكمل الهيكلة المؤسسية لـ” مكتب الإسكان في اسطنبول “وننفذ بسرعة سياسة إسكان قائمة على البيانات، وذات احتياجات حقيقية على أساس المناطق”.

وأشار عمدة بلدية إسطنبول إلى أنه من خلال نهج “الإسكان الاجتماعي للإيجار”، ستلعب الحكومة دورًا نشطًا في موازنة أسعار الإيجارات في تلك المناطق، مع توفير الإسكان المناسب وبأسعار معقولة للمواطنين الذين يواجهون مشاكل في الحصول على السكن.