أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات في النمسا، اعتقال 3 أشخاص على خلفية التعامل مع جهاز المخابرات التركية.

ووفق تقارير نمساوية، نتيجة للتحقيق الذي أجرته إدارة حماية الدستور ومكافحة الإرهاب ووحدات المخابرات، اتهم مكتب المدعي العام المشتبه بهم بتقديم معلومات إلى جهاز المخابرات التركي حول 800 شخص يزعم انتمائهم لحركة الخدمة ومعارضين آخرين.

وذكرت وزارة الداخلية أنه خلال عملية مداهمة منازل المشتبه بهم، تم ضبط عدد كبير من الاقراص الصلبة والهواتف المحمولة ومسدسات الغاز.

وأوضحت الوزارة أن ملفات المشتبه بهم وأنماط عملهم تتماشى مع إجراءات معروفة تستخدم للسيطرة أو التجسس على خصومهم الذين يعيشون في الخارج.

كما ذكرت الوزارة أن التحقيق مع المشتبه بهم بدأ في فبراير.