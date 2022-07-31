أنقرة (زمان التركية) – تعرضت مؤسسات علوية في مناطق مختلفة من العاصمة التركية، أنقرة لهجمات.

ونالت الهجمات كل من بيت جمع السيدة فاطمة، وجمعية شاه مردان لبناء وصيانة المنازل الثقافية، ومقر مؤسسة تركمان عليوي بكتاشي.

وفي بيان رسمي، أفادت مديرية أمن أنقرة، أنه في تمام الساعة 14:30 من ظهر يوم أمس أقدم شخص يدعى أ.و.ك على قذف المقعد الذي كان يحمله تجاه المكان الذي يضم حارس بيت الجمع أثناء ممارسة الشعائر داخل بيت جمع جمعية شاه مردان ليصيب الحارسفي رأسه ويسارع بالهرب.

وأضاف البيان أن الشخص نفسه أقدم في حوالي الساعة 16:30 من مساء اليوم عينه على الاعتداء على بيت جمع السيدة فاطمة ومقر مؤسسة تركمان عليوي بكتاشي.

وأشارت مديرية الأمن إلى إلقاء القبض على منفذ الهجمات خلال فترة قصيرة واعتقاله.