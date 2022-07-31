أنقرة (زمان التركية) – لفظ عضو التدريس السابق بأكاديمية الشرطة في تركيا، شكري توغرول أوزشنجول، أنفاسه الأخيرة داخل السجن.

وأعلنت المحامية الحقوقية بشرى شيمشاك أونال، نبأ وفاة موكلها عبر حسابها على تويتر، وقالت إنه توفى نتيجة لإصابته بأزمة قلبية.

وذكرت أونال في تغريدة أن موكلها أوزشنجول تعرض لأزمة قلبية داخل المعتقل أسفرت عن وفاته.

قالت المحامية: “اللعنة على كل من تسبب في هذا. رغم أن طبيبه أكد أنه مريض قلب، صدر تقرير يفيد بإمكانية حبسه. من قدم هذا التقرير لم يكن طبيب قلب بل طبيب أطفال”.

جدير بالذكر أن الحقوقي ونائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة كوجالي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، كان قد أطلق تحذيرا في عام 2020 بشأن المعتقلين المرضى.

ونشر جرجرلي أوغلو آنذاك رسالة زوجة أوزشنجول التي ذكرت خلالها أن زوجها البالغ من العمر 54 خضع لعملية قلب مفتوح، وحذر من أن هناك إصابات بفيروس كورونا المستجد داخل داخل زنزانة رقم 8 بسجن سيليفري التي يقبع بها، الرجل المصاب بارتفاع ضغط الدم.

شهدت تركياحقب محاولة انقلاب 2016، صدور أحكام بالسجن والفصل التعسفي على العديد من الشخصيات لتتحول السجون منفى لكل من له رأي مخالف.