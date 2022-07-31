أنقرة (زمان التركية) – وجه رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، نصيحة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتركيز على إصلاح الاقتصاد بدلا من إحياء “أوهام العثمانية الجديدة“.

تصريحات ميتسوتاكيس جاءت خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك.

وقال ميتسوتاكيس: “الرئيس التركي أردوغان سيخدم شعبه بشكل أفضل إذا ركز على إنعاش الاقتصاد التركي الفاشل، بدلاً من إحياء أوهامه التحريفية العثمانية الجديدة (العثمانية الجديدة).

كما تحدث رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس عن موقف تركيا تجاه اليونان، حيث أوضح أن آخر شيء يحتاجه الناتو، وآخر ما تحتاجه أوروبا هو ظهور مصدر آخر لعدم الاستقرار في جنوب شرق أوروبا.

وأضاف ميتسوتاكيس: “نحن ملزمون بحل الخلافات بيننا وبين تركيا، ولا يوجد سوى دليل واحد يمكننا استخدامه، وهو كتاب قواعد اللعبة في القانون الدولي”.

وبخصوص الاقتصاد اليوناني، أكد رئيس الوزراء اليوناني أن الحكومة ستواصل دعم الأسر والشركات طالما كان ذلك ضروريًا لمساعدتهم على دفع فواتير الكهرباء الخاصة بهم.

كما شدد ميتسوتاكيس على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات ضد أزمة الطاقة قبل الشتاء المقبل.