أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدارأوغلو، إن ديوان المحاسبات في تركيا، المعني بالرقابة المالية على مؤسسات الدولة، “تحت ضغط الحكومة”.

وأوضح كيليتشدارأوغلو أن ديوان المحاسبات، المسؤول عن التدقيق نيابة عن الجمهور، أصبح مؤسسة معطلة، و”هي في الواقع تحت ضغط الحكومة”.

وأضاف كيليتشدارأوغلو: “على الرغم من أن ديوان المحسابات يبدو وكأنه يجري عمليات تدقيق رسمية نيابة عن البرلمان، إلا أنه في الواقع تحت ضغط الحكومة”.

زعم كيليتشدار أوغلو، أن الرئيس: “أردوغان، دعا منذ فترة وجيزة، ديوان المحسابات إلى عدم التدقيق في العجز، وعدم فرض عقوبات”.

كيليتشدارأوغلو قال إنه في حال وصولهم السلطة، سيكون هناك “حد للممارسات التي تنتهك والدستور وتتجاهل حق الشعب في الميزانية”.

وأنهى كيليتشدارأوغلو، قائلا: “سنعيد ديوان المحاسبات إلى وظيفته الحقيقية. ستكون الخطوة الأولى في هذا وضع الميزانية الصحيحة. إن التعريف الواسع للحق في الميزانية سيوسع مجال التدقيق في ديوان المحاسبات”.