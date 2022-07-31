أنقرة (زمان التركية) – التقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بعدد من ممثلي الأحزاب المعارضة في تركيا.

بيربوك والوفد المرافق لها استهلت لقاءاتها بحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

حزب الشعب الجمهوري، قال في بيان إن اللقاء تضمن طرح تقييمات الحزب، مع الاقتراب من الانتخابات ومشاركة رؤى الحزب والتحالف السداسي مع بيربوك، وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا الأمن والسياسة الخارجية والتطورات التي تشهدها المنطقة وأوروبا.

ولاحقا أجرت بيربوك زيارة إلى حزب الخير، بحسب بيان للحزب، قال فيه حول إن اللقاء تضمن تبادل الرؤى والمعلومات حول الأجندة الإقليمية والدولية، واتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات، خلال المرحلة المقبلة.

هذا والتقت بيربوك أيضا بوفد من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، إذ أشار الحزب الكردي في بيانه حول اللقاء إلى مناقشة دعوى حل الحزب وقضية كوباني المعتقل على إثرها عدد من قيادات الحزب، والعمليات العسكرية التركية في إقليم كردستان العراق، والعملية العسكرية المحتملة في شمال شرق سوريا، خلال اللقاء الذي استمر نحو 35 دقيقة.