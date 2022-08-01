أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي، أن نسبة كبيرة من ناخبي حزب العدالة والتنمية والحركة القومية، يقولون إن حكومة حزب العدالة والتنمية، تدير ملف الاقتصاد بشكل سيء.

قفز التضخم النقدي في تركيا، مسجلا نحو 79 بالمئة، على أساس سنوي.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة “متروبول” للأبحاث، في الفترة ما بين 11-16 يوليو 2022، مع ألفي 91 شخصًا في 28 مقاطعة.

وفق الاستطلاع بلغ معدل أولئك الذين وجدوا طريقة إدارة ملف الاقتصاد غير ناجحة 75.5 في المائة.

وأولئك الذين يعتبرون أن الاقتصاد يُدار بشكل جيد، ظلوا عند 22.5 في المائة، بينما قال 2 في المائة “ليس لدي أدنى فكرة”.

لوحظ أن ناخبي تحالف الشعب الحاكم، الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، كانوا أيضًا غير مرتاحين لإدارة ملف الاقتصاد.

من بين ناخبي حزب العدالة والتنمية؛ كانت نسبة الذين قالوا “أعتقد أنه تمت إدارته بشكل جيد” 46 بالمائة، ونسبة أولئك الذين قالوا “أعتقد أنه تمت إدارتها بشكل سيئ” كانت 51 بالمائة، ونسبة أولئك الذين قالوا “ليس لدي فكرة” كانت 3 في المائة.

ومن بين ناخبي حزب الحركة القومية، كانت نسبة المقتنعين بأن إدارة ملف الاقتصاد جيدة 26 بالمائة، ونسبة أولئك الذين قالوا “أعتقد أنه تمت إدارته بشكل سيئ” كانت 69.3 بالمائة، ونسبة أولئك الذين قالوا “ليس لدي فكرة” كانت 4.7 في المائة.

أما ناخبو حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة ومؤسس تحالف الأمة؛ فكانت نسبة الذين قالوا “أعتقد أنه تمت إدارته بشكل جيد” 2 في المائة، ونسبة أولئك الذين قالوا “أعتقد أنه تمت إدارتها بشكل سيئ” كانت 97.4 في المائة، ونسبة أولئك الذين قالوا “ليس لدي فكرة” كانت 0.7 في المئة.

وبالنسبة لناخبي حزب الجيد عضو تحالف الأمة؛ كانت نسبة الذين قالوا “أعتقد أنه تمت إدارته بشكل جيد” 5 بالمائة، ونسبة أولئك الذين قالوا “أعتقد أنه تمت إدارتها بشكل سيئ” كانت 93 بالمائة، ونسبة أولئك الذين قالوا “ليس لدي فكرة” كانت تقاس بنسبة 2 في المائة.

ناخبو حزب الشعوب الديمقراطي الذي لم بنضم لأي تحالف انتخابي؛ بلغت نسبة ناخبيه الذين قالوا “أعتقد أنه تمت إدارته بشكل جيد” 2.7 بالمائة، ونسبة أولئك الذين قالوا “أعتقد أنه تمت إدارته بشكل سيئ” 97.3 بالمائة.

ومن بين ناخبو حزب السعادة عضو التحالف المعارض؛ كانت نسبة الذين أيدو إدارة الحكومة للملف الاقتصادي 10.7 بالمائة، ونسبة أولئك الذين قالوا “أعتقد أنه تمت إدارته بشكل سيئ” كانت 82.1 بالمائة، ونسبة أولئك الذين قالوا “ليس لدي فكرة” كانت قياس 7.1 في المئة.