أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير الاقتصادي التركي، أتيلا يشيلادا، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيدخل التاريخ بالأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا.

التضخم النقدي في تركيا قفز مسجلا نحو 79 بالمئة، على أساس سنوي.

وتقييمًا للتطورات الاقتصادية، وصف يشيلادا أتيلا، الأزمة الاقتصادية في تركيا بأنها “عاصفة كاملة”.

وأشار يشيلادا على قناته على موقع يوتيوب، إلى أن الإدارة الاقتصادية تحاول تحميل المشاكل في الاقتصاد للآخرين.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يسجل التضخم ثلاثة أرقام في الشتاء ويصل تضخم أسعار الغذاء إلى 150 في المائة، وأكد يشيلادا أن هذا قد يتسبب في حدوث انفجارات اجتماعية.

وأضاف يشيلادا: “عجز الحساب الجاري التركي سيصل إلى حوالي 40 مليار دولار حتى يوليو المقبل. بعض الديون الخارجية التي يحتمل أن تكون مستحقة لن يتم تجديدها. إذا نظرت إلى بيانات قروض الودائع الخاصة بهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، فإننا نرى أن كلاً من الفرد والشركة قد تحولوا إلى عملة أجنبية. لذلك لم تنجح اي من الاجراءات”.

كما ذكر يشيلادا أنه إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن النقد الأجنبي المحدود البالغ حوالي 30 مليار دولار الذي يحتفظ به البنك المركزي سوف يذوب، معربًا عن أنه في حالة نفاد العملات الأجنبية، ستحدث أزمة مدفوعات.

واقترح يشيلادا أن تقوم الحكومة بتقييد رأس المال قبل أن يصل إلى هناك.

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