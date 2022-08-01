أنقرة (زمان التركية) – أجرت السلطات في تركيا، تحقيقا ميدانيا على خلفية شكاوى من السكان بشأن سماع أصوات قادمة من أسفل الأرض.

وقال سكان قرية ميداندارا في ولاية سعرد إن الأصوات مخيفة، وطالبوا بالكشف عن مصدرها.

وعقب الفحص الميداني أصدرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية بالمدينة بيانا، أعلنت خلاله أنه لم يتم التعرف على سبب الأصوات التي يسمعها سكان المنطقة، وأنه سيتم متابعة تطورات القضية.

وكان رئيس الحي، نجم الدين بايكارا، قد تقدم بطلب إلى إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية، بناء على طلب سكان القرى الذين يسمعون أصوات قادمة من أسفل الأرض واستشعارهم هزات تستمر عدة ثواني منذ نحو أسبوعين.

مدير وحدة الطوارئ والكوارث الطبيعية بالمدينة، جاهد أكويون، أفاد أنه أجرى العديد من الفحوصات الميدانية، وأضاف قائلا: “سنبلغ الجهات المعنية بتقارير الدراسات الجيولوجية التي سنعدها”.