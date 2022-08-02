أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيطلق “أكبر حركة إسكان اجتماعي في تاريخ الجمهورية”، لكنه لم يذكر تفاصيل.

أردوغان صرح بذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء، حيث أوضح أن حكومته بدأت أكبر مشروع إسكان اجتماعي في تاريخ الجمهورية، وأن أصحاب الدخل المحدود سيمتلكون منزلًا كما لو كانوا يدفعون الإيجار.

قال أردوغان إن تفاصيل هذا الأمر ستعلت لاحقًا.

وفي سياق منفصل، أشار أردوغان إلى أن تركيا قطعت مسافة على طريق الديمقراطية والتنمية، في السنوات العشرين الماضية.

وأضاف أردوغان: “في السنوات العشرين الماضية، أخرجنا ديمقراطية بلدنا من قبضة من الوصاية، من خلال استكمال بنيتنا التحتية للخدمات الأساسية في كل مجال من العدالة إلى الأمن، ومن الصناعة إلى الرياضة”.

أضاف أردوغان “لقد تخلصنا من قيود التخلف. وزدنا أهدافنا في كل مجال. إلى جانب المكاسب التي حققناها، لقد دفعنا أيضًا ثمناً باهظا ، فنحن مدينون بكل نجاح للصبر والمثابرة، وأولئك الذين حُكم عليهم بأن يكونوا عالقين الآن يجدون صعوبة في الحفاظ على مستواهم من الأمن والرفاهية”.

وأكد أردوغان أن حكومته لن تسمح لمن أبقوا البلاد مشغولةً بأزمات صغيرة لفترة طويلة أن يمنعوا هذه الفرصة.

وتابع الرئيس التركي: “الآن، كدولة وأمة، نحن ندرك كل هذه الحقائق. نحن نرفض الإكراهات الداخلية والخارجية على بلادنا. لا شيء مما أخبرك به هو قصة، إنه ليس سيناريو. على العكس من ذلك، فإن كل مواطن فوق سن الأربعين سيرى آثار هذه التأثيرات على حياته عندما يعيد عرض الفيلم”.

كما ذكر أردوغان أنه مع النمو بنسبة 11٪ الذي حققوه العام الماضي، احتلت تركيا المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين.