أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت أسعار اللحوم في تركيا بمعدل 10 ليرات، بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس غرفة الجزارين في اسطنبول، أيدين توفكجي، إن سعر اللحوم في اسطنبول يختلف حسب نوعيتها ومنطقتها.

وأوضح توفكجي أن متوسط ​​سعر اللحم المفروم يترواح بين 160 و200 ليرة، ولحم العجول ما بين 130 و 160 ليرة. لحم الذبيحة، الذي يزن حاليًا ما بين 98 و 104 ليرات للكيلوغرام، يكلف 140 ليرة.

كما صرح فاظلي يالتشينداغ، رئيس غرفة الجزارين في أنقرة، أن سعر اللحوم في أنقرة يتراوح بين 140 و 150 ليرة للحوم المفرومة وبين 160 و 180 ليرة للحوم المكعبة.

وذكر يالتشينداغ أن هناك زيادة بنسبة 10٪ تقريبًا في سعر اللحم المفروم بداية الأسبوع السابق.

وأضاف يالتشينداغ: “هذا العام، كان هناك ذبح أقل من المعتاد في عيد الأضحى، بسبب ارتفاع أسعار الحيوانات وانخفاض القوة الشرائية للناس مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن الكثير من الناس تحولوا إلى التبرعات أو قطع الأموال في الخارج كانت فعالة أيضًا في هذا الأمر”.

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