أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدارأوغلو، إن تركيا تتحول إلى الاعتماد على روسيا في قطاع الطاقة.

وفي لقاء صحفي، أوضح كيليتشدار أوغلو، أنه عندما تصبح دولة معتمدة على أخرى في الطاقة، فهي تتخلى عن استقلالها الاقتصادي.

وأضاف كيليتشدارأوغلو: “يتم بناء محطة “أكويو” النووية، بنموذج لا مثيل له في العالم، باستخدام طريقة البناء والتشغيل والامتلاك، حيث أن مالك ومشغل أكويو بنسبة 99.2 هو شركة روساتوم الروسية الحكومية”.

وذكر كيليتشدارأوغلو أنه من المتوقع أن تولد هذه المحطة 10 في المائة من كهرباء تركيا عند الانتهاء، وتحصل تركيا على 35 في المائة من الغاز الطبيعي الذي تستورده من روسيا، وهذا يكشف أن تركيا أصبحت تعتمد بشكل كبير على روسيا في الحصول على الطاقة.

وأشار كيليتشدارأوغلو إلى السيطرة الروسية على محطة أكويو، حيث أكد أن هناك أقساما بالمحطة لا يوجد بها مهندسين وفنيين وعمال أتراك.

وتابع كيليتشدارأوغلو، متسائلا: “ماذا سيحدث للنفايات النووية عندما يبدأ إنتاج الطاقة؟ كيف سيتم تخزينها؟ لا نعرف أيضًا. يجب الإدلاء ببيان عام في هذا الصدد”.

قال زعيم المعارضة التركية إنه لا ينبغي لروسيا أو أي دولة أخرى أن تعتقد أن تركيا هي دولة مستعمرة تقريبًا.