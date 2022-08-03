أنقرة (زمان التركية)ــ باتت سفينة التنقيب عبد الحميد خان، رابع سفينة حفر تركية، مستعدة للمشاركة في أنشطة التنقيب عن المحروقات في تركيا، وفق تقرير لوكالة الأناضول.

قالت الأناضول، إن سفينة الحفر التي وصلت من ميناء أوكبو في كوريا الجنوبية إلى ميناء تاسوكو في مرسين في 19 مايو، باتت جاهزة للمشاركة في جهود التنقيب عن النفط والغاز.

وفق التقرير، تم تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير والتحديث لسفينة الحفر عبد الحميد خان، بعد أن أمضت في ميناء تاسوكو مدة شهرين ونصف تقريبًا.

بعد تركيب المعدات والإجراءات الفنية والشهادات، أصبحت سفينة الحفر جاهزة للعمل وتم طلاءها باللونين الأحمر والأبيض. تم نقش العلم التركي على السفينة عبد الحميد خان.

عبد الحميد خان مزودة بأحدث التقنيات

وفي مقابلة الشهر الماضي مع قناة “خبرتورك” التلفزيونية، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، أن بلاده تعتزم البدء في تطوير 10 حقول نفطية في جنوب البلاد بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح الوزير خلال زيارته ميناء تاش أوجو بولاية مرسين (جنوب)، أن سفينة التنقيب الرابعة تمتلك أحدث التقنيات، وأنه من المرجح أن تبدأ عملياتها بالبحر المتوسط في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.

وقال: “حاليا، بدأ العمل في حقلي Chukurova-1 وChukurova-2. وهما آبار ضحلة بعمق 430 و358 مترا على التوالي، فيهما سنصل إلى أهدافنا بشكل أسرع، كما أن تكلفة إنتاج النفط والاستثمار أقل بكثير، لذلك يمكننا القول أننا اكتشفا أعلى درجة من (النفط الاقتصادي)”.