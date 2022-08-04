أنقرة (زمان التركية) – ارتفع عجز تجارة تركيا الخارجية، بنحو 144.5 في المئة ليسجل 10.6 مليار دولار، وفق مسؤول حكومي.

وزير التجارة التركي، محمد موش، كشف عن ارتفاع بنحو 13.4 في المئة في الصادرات لتسجل 18.6 مليار دولار، فيما ارتفعت أيضا الواردات بنحو 40.8 في المئة لتسجل 29.1 مليار ليرة، بينما تراجعت نسبة الصادرات للواردات بنحو 15.4 نقطة لتسجل 63.7 في المئة.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ارتفعت الصادرات بنحو 19.1 في المئة على الصعيد السنوي لتسجل 144.4 مليار دولار، كما ارتفعت الواردات أيضا بنحو 40.7 في المئة لتسجل 206.4 مليار دولار.

ووفق الوزير، وارتفع عجز التجارة الخارجية خلال الفترة عينها بنحو 143 في المئة على الصعيد السنوي ليسجل 62 مليار دولار.

يأتي ذلك، بينما كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يهدف لتحقيق فائض من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد.