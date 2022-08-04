أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات في تركيا، مصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة، خلال حملة أمنية تستهدف المواد المستخدمة في إنتاج المخدرات بولاية دياربكر ومحيطها.

وأسفرت حملة أمنية شنتها قوات الدرك بمدينة دياربكر، عن مصادرة 3 مليون نبتة قنب، و110 ألف نبتة ملفوف الظربان، و123 كيلوجرام من الكوكايين العشبي، و30 كيلوجرام من مسحوق الكوكايين.

وتشهد تركيا انتعاشا في تجارة وتهريب المخدرات. وكان وزير الداخلية سليمان صويلو، قال في أبريل الماضي إنه في تركيا تم مصادرة 21 في المائة من الهيروين المضبوط في العالم في عام 2019 و 62 في المائة من الهيروين المضبوط في أوروبا.

وأضاف صويلو: “كانت الوفيات المرتبطة بالمخدرات 941 في عام 2017، وقد قللنا ذلك تدريجيًا وكان رقمنا لعام 2020 هو 314، وسيكون رقمنا لعام 2021 أقل من 300. بعد 15 تموز بلغ عدد معتقلينا بتهمة جرائم المخدرات 36 ألفاً، واليوم تجاوز عدد المعتقلين عن هذه الجرائم 104 آلاف”.