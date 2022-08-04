أنقرة (زمان التركية) – انتقد إبراهيم تشاناقجي، رئيس لجنة السياسات الاقتصادية والمالية في حزب الديمقراطية والتقدم، وزير الخزانة والمالية، نور الدين نبطي، بسبب حديثه عن التضخم، والتقليل من شأنه في تركيا.

أثار الوزير نبطي السخرية والانتقاد بعدما قال: “كنت أتحدث إلى وزير أجنبي، عن ارتفاع التضخم في تركيا. قلت له بإمكاني الخروج إلى الشوارع مع هذا التضخم، ولكنك لا تستطيع رغم أن التضخم لديك بنسبة 10٪”.

ويتجاوز معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا 79 بالمئة، وفق المعلن رسميًا.

وقال تشاناقجي إن تصريحات نبطي “جوفاء” ومدعاة للخجل، وأن الحكومة ستحصل على الرد المناسب من خلال صناديق الاقتراع.

وأضاف المسؤول التركي: “لقد فقد السيد الوزير إحساسه بالخجل. إذا كان ما قاله صحيحا، فهذا يعني أن الوزير الأجنبي شعر بالحرج تجاه شعبه حتى عندما حدث تضخم بنسبة 10٪ في بلاده. إنه يسخر منا”.

وأكد تشاناقجي أنه يجب على الوزير أن يتوقف عن الحديث عن الهراء وأن يتعلم من موقف زميله، لأنه في حاجة ماسة للشعور بالخجل، فلا يحتاج المرء إلى فقدان الإحساس بالخجل واستبدال الحقيقة بالأكاذيب من أجل الجلوس على مقاعد السلطة.

وذكر تشاناقجي أن “السيد الوزير يذل 84 مليون شخص أمام العالم، ويرسم صورة المجتمع التركي في عيون أقرانه وكأن الناس راضون عن التضخم، وكأن الناس لا يتفاعلون مع التضخم”.

وشدد تشاناقجي على أن “الوزير لا يدرك حتى ما يتحدث عنه الناس في الشارع، ولكن سوف تتلقى حكومته الرد على هذا الطيش في صندوق الاقتراع”.