أنقرة (زمان التركية) – أصيب ثلاثة أشخاص بالرصاص، بينما كانوا يجلسون في مقهى بمدينة إسطنبول.

الهجوم شهده مقهى في حي “بابروس خير الدين باشا” بمنطقة أسانيورت بإسطنبول في حوالي الساعة 21:30 أمس الأربعاء.

وأسفر الهجوم المسلح عن إصابة 3 أشخاص بالرصاص.

وفور الإخطار، حضرت فرق الشرطة والطواقم الطبية إلى مكان الحادث. ونقل المصابون إلى المستشفى بسيارة إسعاف بعد إجراء الإسعافات الأولية.

وفتحت الشرطة تحقيقا في المقهى من خلال اتخاذ الإجراءات الأمنية في المنطقة المحيطة.

كما بدأت الشرطة تحرياتها للقبض على المسؤول عن الهجوم.