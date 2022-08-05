غزة (زمان التركية) – وصفت كل من إسرائيل، وحركة الجهاد الإسلامي، القيادي في الحركة تيسير الجعبري الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي بأنه شخصية كبيرة، فمن هو الجعبري؟

يُعرف (أبو محمود) بأنه القيادي العسكري الثاني في “سرايا القدس” (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، وحسب السيرة المختصرة التي نشرتها وكالة “معا” الفلسطينية، فإن الجعبري كان يتولى منصب قائد منطقة غزة وشمال قطاع غزة في سرايا القدس منذ 17 نوفمبر 2019، خلفا لبهاء أبو العطا الذي اغتالته إسرائيل في 12 نوفمبر ٢٠١٩.

شغل الجعبري عضوية المجلس العسكري لسرايا القدس، ونجا من محاولة اغتيال عام ٢٠١٢، وهي التي قتل فيها مسؤول الإعلام الحربي في السرايا رامز حرب.

نجا من محاولة اغتيال أخرى عام ٢٠١٤.

ولد عام 1972 في حي الشجاعية بمدينة غزة.