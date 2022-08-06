أنقرة (زمان التركية) – انتقد فيلي أغبابا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، عدم مبالاة الحكومة بأزمة التضخم، وتأثير ذلك على القطاعات التجارية في البلاد.

قال فيلي أغبابا، “أكبر مشكلة تواجه تركيا هي التضخم…لكي تقوموا جميعاً بأعمال تجارية بشكل مريح ، تحتاج تركيا إلى حل مشكلة التضخم” .

جاء ذلك خلال زيارة أجراها أغبابا، إلى ملاطية التقى خلالها بسائقي شاحنات النقل الثقيل.

وأوضح أغبابا، أن حزبهم يجهز حلولا لجميع المشاكل في حال الوصول إلى السلطة، مشيرًا إلى أنهم يعرفون مشاكل العاملين في قطاع النقل، وأنهم أعدوا سلسلة من الحلول لذلك.

وأضاف أغبابا: “معدل التضخم المعلن في تركيا في الوقت الحالي هو 79.60٪. مشكلة تركيا هي التضخم. يقولون إن التضخم مرتفع في العالم كله، ولكن التضخم عندنا يقارب عشرة أضعاف تضخم البلدان الأوروبية”.

أغبابا وصف تصريح وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نبطي، بأنه يستطيع التجول في الشارع رغم أن التضخم في بلاده أكثر من 10%، بعكس وزراء دول أخرى. يعد تصريحا غير صحيح.

أشار السياسي المعارض، إلى أن التضخم يعني ارتفاع تكلفة المعيشة، بمعني أنه لا يمكن استبدال ما اشتريته اليوم، وهذا هو الحال مع جميع المنتجات، بما في ذلك الديزل والخضروات واللحوم.

وفيما يخص قطاع النقل الثقيل، تحدث أغبابا عن مشكلة ارتفاع رسوم فحص المركبات، حيث قال: “يجب تعديل رسوم فحص المركبات وفقًا لمعدل التضخم. يعد ارتفاع ضريبة السيارات أكبر مشكلة. نظرًا لأن معظم شركات التأمين هي شركات أجنبية، فإن التأمين على السيارات مرتفع جدًا. نطالب بضرورة زيادة عدد شركات التأمين المحلية، وبضرورة تطبيق الغرامات بدلاً من نظام النقاط كما هو الحال في الدول الأوروبية، وتقديم دعم الخردة للشاحنات واللوريات والحافلات التي يزيد عمرها عن 20 عامًا في حركة المرور”.