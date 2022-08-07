أنقرة (زمان التركية) – كشفت منظمة الأغذية والزراعة الدولية عن تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي، بعد أشهر من ارتفاعها بسبب الحرب في أوكرانيا.

بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تشير إلى انخفاض أسعار الغذاء 140.9 خلال شهر يوليو/تموز، بعدما ارتفع إلى 159.3 خلال شهر مارس/ آذار.

ولعب فتح معبر مائي آمن لصادرات الحبوب الأوكرانية خلال الأيام القليلة الماضية دورا في تراجع أسعار السلع الغذائية، حيث كان مؤشر أسعار الغذاء العالمي قد سجل 154.3 خلال شهر يونيو/ حزيران.

وفي ظل التراجع العالمي في أسعار الغذاء سجلت أسعار الغذاء داخل تركيا أداء مغاير، حيث تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى تجاوز الزيادة في أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة متوسطها العالمي وتجاوز نسبة الزيادة السنوية نحو 94 في المئة خلال شهر يوليو/ تموز.

وتدحض هذه الأرقام نظرية الإدارة الاقتصادية التركية التي تربط ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالزيادة العالمية.

وتعد تركيا من بين الدول صاحبة معدلات تضخم تقارب 80 في المئة حول العالم.

وتزعم الحكومة في تركيا أن هذا الأمر نابع من الحرب المندلعة في أوكرانيا ومعدلات التضخم المرتفعة عالميا، حيث يزعم أردوغان في خطاباته أن السلطات التركية ستحل ازمة التضخم النابعة من الحرب الروسية الأوكرانية ويشعر بها العالم بأسره، غير أن الإحصاءات الأخيرة تكذب ادعاءات أردوغان.

ومع ارتفاع أسعار الغذاء عالميا جاءت إحصاءات التضخم الغذائي الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية على مدار الخمسة أشهر الأخيرة على النحو التالي:

مارس/ آذار: 70.33 في المئة

أبريل/ نيسان: 89.10 في المئة

مايو: 91.63 في المئة

يونيو/ حزيران: 93.93 في المئة

يوليو/ تموز: 94.65 في المئة