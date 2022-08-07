القاهرة (زمان التركية)ــ أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلة.

وحمل جمال رشدي، الناطق باسم الأمين العام ، الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن السماح لقوى التطرف، ومن بينهم أعضاء كنيست، بإشعال الموقف على هذا النحو الخطير.

وأشار الناطق إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تأتي تزامناً مع العدوان الغاشم على قطاع غزة، ومن شأنها الإسهام في إشعال الموقف وتوسيع دائرة المواجهات عبر تأجيج المشاعر واستفزاز الفلسطينيين، مُحملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تبعات هذه السياسة.